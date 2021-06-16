本土疫情持續擴大，政府擬推暫緩夏季電價減輕民眾負擔。國民黨立委李德維秀出報導表示，他在2周前就已提出此政策，但當時經濟部「充耳不聞」；這次民進黨立委一提馬上獲得回應，根本是在「拿香跟著拜」。李痛批，這種不公平的行徑再將功勞歸給民進黨、演出行政院長施恩的派頭，除彷彿回到封建時代，更體現出蔡政府的黨同伐異。

李德維昨日（15）在臉書發文指出，早在兩周前他就曾公開呼籲經濟部，因應實施防疫三級警戒，民眾待在家裡自肅，在家辦公，在家學習，電費負擔加重，所以應該暫緩夏季電價，結果經濟部充耳不聞，建議就像石沈大海。而14日，民進黨立法院團提出了與他一模一樣的建議，說要暫緩實施夏季電價，立刻獲得經濟部回應，將責成台電評估。

李德維進一步指出，就在幾天前也有另一起類似的政治風暴。重災區雙北市獲得配發的疫苗竟然不如疫情相對平緩的高雄市，雙北市長柯文哲，侯友宜發出不平之鳴，卻被指揮中心拿出一道明顯「先射箭再畫靶」，精心炮製的公式來搪塞。結果也是同樣的手法，特定媒體掌握獨家訊息，說是民進黨立委們「建言」，行政院長蘇貞昌「察納」，所以重災區加配10％。簡直就是封建時代，「恩出於上」那套派頭。

對此，李德維強調，平心而論，能為百姓爭取福利、減輕負擔，只要最終能達到這樣的成果，都值得慶賀；但另一方面，又對整個行政團隊都到了這步田地，還要黨同伐異，真心感到不齒且憂心。