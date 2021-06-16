過去一年新冠肺炎的流行引起了民眾對於醫療資源的重視，而今年5月份的全台大停電也使輪流停電中的「H組」備受關注，兩項圍繞醫院的議題也在網路上掀起不少有關醫療機構對房市影響的討論。永慶房屋依據近一年實價登錄資料，統計雙北地區醫學中心及區域醫院周遭的房市價量，並個別篩選出成交量前五名之醫院。其中，台北市成交量最多的是「馬偕紀念醫院」周邊；而新北市則由「雙和醫院」拿下第一名。

台北市交易量前五名的醫院中，「馬偕紀念醫院」以267件交易拿下第一，住宅單價為65.2萬元。陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位於中山區，位置緊鄰捷運雙連站，距離民權西路站也僅要步行7分鐘的距離，連接捷運紅線及黃線，交通上十分方便；且周遭銀行業、服飾業及餐飲業等店家林立，日常採買除了雙連市場外還有全聯、家樂福等超市可供選擇，食衣育樂等機能相當好。

交易量排名第二為「聯合醫院昆明院區」，交易量為184件，住宅單價55.6萬元。陳金萍指出，「聯合醫院昆明院區」位於西門町商圈內，商圈內飲食、衣著、育樂等商店眾多，附近還有萬華運動中心，機能多元、完善，步行五分鐘就可以到捷運西門站，交通上也相當便利，區域行情55萬/坪在台北也相對平易近人，適合預算較有限的小資族。

新北市上榜的五個熱門醫院，房價均落在3-4字頭，交易量第一的「雙和醫院」近一年成交169例，住宅單價36.2萬元；而「汐止國泰綜合醫院」則以160件緊追在後，住宅單價33.5萬元。陳金萍表示，「雙和醫院」位於中和區，鄰近的中正路、圓通路及巷弄內有各式餐飲、便利商店、超市以及黃昏市場；教育資源方面，從公立托育中心到國小、國中、高中，一應俱全；而錦和運動公園及中和國民運動中心也可提供民眾充足的運動休閒空間，不論是家中有年邁的長輩或是學齡中的幼童都是很好的選擇。