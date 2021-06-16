全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目中曾脫口，「其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議；今(16日)有不少網友湧入苗博雅臉書留言，有人怒批「真的應該公開道歉」、「沒有3+11哪來今天的破口」、「回去問你們社民黨前召集人范雲(現任民進黨不分區立委)，3+11誰搞出來的」。

政論節目《突發琪想》主持人日前在節目中詢問，「現在不只是醫療人員，還有一般老姓，將來可能遇到防疫疲乏的問題，現在大家希望中央地方密切合作、同島一命，你怎麼看?」苗博雅回應，表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，因為以雙北來講過去這三禮拜，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下嘛，所以才會進入所謂全國三級警戒」。

苗博雅提到，「比較不幸的是，若把雙北想像是一個悶燒火爐的話，它會有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在我看來想要解除三級，唯一關鍵並不是疫苗，因為疫苗是防止半年後疫情，最重要的還是雙北疫情散播能夠先壓下來」。

對於苗博雅的言論，除了在網路論壇PTT引發討論，還有不少網友湧入苗博雅臉書留言，「妳還是不要當台北議員了、「再見了，議員」、「原來3+11是我們百姓誤會了」、「發言請嚴謹處理，疫情會進入社區感染，不就是因為3+11還有諾富特管理疏失造成的嗎？」「不敢檢討3+11雙標雲，卻來檢討雙北市民，令人鼻酸」。但也有人為苗博雅加油。

針對此爭議，苗博雅今表示，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封，而言論被斷章取義摘錄一句話，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失，呼籲勿做政治超譯。

網友留言。(取自苗博雅臉書)