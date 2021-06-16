日本玩具公司出品以故事人物為設計模底的各類精品周邊，其中主角炭治郎的登機箱（株式会社アニメイトホールディングス提供）

《鬼滅之刃》周邊持續熱賣，超商重現「炎柱便當」。（摘自LAWSON官網）

去年突破400億日圓票房、獨領風騷的日本動畫《鬼滅之刃 無限列車篇》16日在日本發行DVD與Blu-ray（台灣發售日期未定），台灣friDay同日播出該片，再度掀起「鬼滅熱」，連煉獄杏壽郎愛吃的牛肉壽喜燒便當也在超商重現。

日本玩具公司出品以故事人物為設計模底的各類精品周邊，其中主角炭治郎的登機箱、以「炎柱」煉獄杏壽郎外型為顏色概念的提包等，呈現片中「大正時代」的美感。

當地超商「LAWSON」配合影音發售，展開各種周贈品活動，除了全新推出的原創食品外，還重現了煉獄杏壽郎在登場時連呼「好吃！好吃！」的牛肉壽喜燒便當，一個售價1980日圓（約台幣540元），要價不菲，卻一樣人氣高漲，需在6月16日到7月22日在當地LAWSON預約才可購買，屆時日本有食用鰻魚飯習俗的「土用丑日」將至，超商提案「炎柱便當」取代土用丑日當天食用鰻魚飯的習俗。