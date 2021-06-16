資深藝人長青驚傳逝世！以《鳥來伯與十三姨》走紅的資深藝人長青今（16）日離世，享壽76歲。他的女兒稍早在臉書發文哀慟證實，父親長青已於今日下午離世，雖晚年生活無虞，但仍有宿疾纏身。

據《三立新聞網》報導，長青女兒在臉書發文證實父親逝世，據悉長青已住院一段時間，過去曾因心臟病開刀，還在手術時一度心跳停止，在鬼門關走一回，相當驚險，沒想到如今再聽到他消息竟是噩耗，讓眾人相當不捨。

長青本名吳新三，出道近60年，曾演出《傻女婿》裡的「水蛙土」暴紅，代表作還有《鳥來伯與十三姨》裡的「香腸伯」、綜藝節目《天天開心》等。2006年62歲時梅開二度，娶小31歲的嫩妻鍾淑雅，64歲老來得女，現在已經讀小學六年級。長青近年來淡出螢光幕，偶爾會在歌廳登台演出，幾年前曾發展副業，代言添加「黃金蟲草」的「黃金香腸」登上媒體版面。

身體一向勇健的長青，上個月底才在臉書更新大頭照，凍齡模樣還被網友大讚「帥哥，越來越少年」、「真的保養太好了」、「水蛙土帥哥，讚喔」，今日臉書甚至還有PO出他人直播。稍早演藝工會理事長康凱也向媒體證實，長青因心肌宿疾過世，工會將幫忙其家人打理後事。