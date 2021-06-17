工作人員在長者從電梯出來即開始包含消毒等的打疫苗服務。（鄭任南攝）

一位長者在護士施打疫苗時，自然的別過頭來不敢看打針的部位。（鄭任南攝）

長者只需坐定位後，現場的工作人員依序流動提供包含問診到打針的服務，圖為工作人員向施打疫苗的長者詢問現況，以研判是否給予施打疫苗。（鄭任南攝）

順利接種疫苗後，一位長者離去時向現場的工作人員致謝。（鄭任南攝）

北市今日上午8時開放80歲上長者預約接種，但預約數似乎未受長者猝逝消息影響甚巨。（本報資料照片）

台北市15、16日開放85歲以上長者預約施打疫苗，非預約長者也自昨日下午到今日上午陸續接種，今早8時還開放80歲以上長者預約。多名里長觀察，由於各地陸續傳出長者接種會猝死的消息，有里民嚇到不敢打，但有人雖擔心仍去打，但次波預約情形仍踴躍，似乎沒受到太大影響。

台北市長者疫苗開打後，16日首次出現96歲老翁打完後身體不適，傍晚6時被家人發現躺在房間床上已無氣息，警方已會同衛生局前往查驗，確切死因有待釐清，全台目前共累積13名長者猝逝消息，引發人心惶惶。

不過，此消息似乎未影響北市長者施打及預約情形，信義區六合里長陳盈如指出，信義國中今日接種人潮相比前日銳減，但原因是該打的已在前2天接種，第3天人流只剩「非預約長者」，人數當然會變少，且不少里民雖然內心憂慮，但不施打風險更大，因此還是會帶長輩去接種。

但文山區華興里長陳峙穎表示，民眾的確被長者猝逝嚇到，有里民還直接決定不打了，免得出現額外風險，今早預約數也相對首波更少。士林區健康服務中心主任呂秀蓉則說，觀察里長回報情況，還是有很多民眾預約，推估影響沒這麼大。

對此，北市衛生局長黃世傑表示，非預約長者數本來就少，不能與有預約的長者相比，但新聞消息傳出後，的確對民眾有心理影響，但是否有實際影響，造成民眾施打率低落，他則認為還好。

黃世傑說，由於北市今日上午8時開放80歲上長者預約接種，截至中午12時，已有2萬3746人上網報名，黃表示這數量蠻多的，甚至比上次踴躍。