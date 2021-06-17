賴信全自費購入更細小的空針，讓醫護團隊成功在22瓶就抽出270劑，施打全程也將疫苗控制在2-8度低溫。(翻攝醫師臉書)

新冠疫苗全面擴大開打，一般來說，一瓶AZ疫苗約5毫升，每人劑量0.5毫升，可以接種10劑。不過台中診所醫師賴信全卻靠著自掏腰包購買的「1cc空針」，成功在施打22瓶疫苗後，多接種50人！他坦言，多一個人接種，就能減少一個重症患者，「貴但值得」！

賴信全醫師在臉書上表示，「神奇的1cc空針！讓我破紀錄！」原本一瓶疫苗只能施打10劑，但他自費購入1cc空針，將每劑疫苗殘留量降到最低，結果顯示，醫護團隊成功在一瓶疫苗內抽出12劑，22瓶就抽出270劑，等於同樣劑量多打了50人。

賴信全指出，他這樣並非為了多賺一針，這是一場跟病毒搶快的防疫戰爭，提升社區疫苗接種率，大家才有機會恢復正常生活。「多一劑就多打一個人，也許就可以減少一個重症患者。這錢花的值得了！」

賴信全說，儘管他節儉使用疫苗，但每一隻針都保證足量0.5cc，且都控制在攝氏2-8度的保存狀態下，強調「有效的疫苗才是重點！」根據《東森新聞》報導，22瓶為何能打270劑？關鍵就在針具前端的「黑色橡膠活塞」，能夠讓針頭填滿，比起公發的3cc針頭更加精準零浪費。