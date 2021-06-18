台北時間6月18日半夜歐國盃迎來重頭好戲，B組次輪比利時於哥本哈根球場對決丹麥，這場比賽最後比利時以2：1逆轉丹麥獲勝，而首場比賽比利時則大勝俄羅斯，目前取得二連勝後提前在小組晉級16強，丹麥則是遭遇二連敗

本場比賽丹麥主將艾瑞克森(​Christian Eriksen)依舊缺陣，丹麥全隊也帶著他的意志繼續在場上拚戰。而這場比賽相當精采，比賽開始第2分鐘就有攻勢，丹麥的霍別伊爾(Pierre Hojbjerg)成功抄截對手後斜傳給隊友，鮑森(Yussuf Poulsen)在禁區右側起腳成功破門，比數1：0，這也是丹麥本次歐國盃首次進球。

到了比賽第10分鐘則是感人時刻，比賽特別為還在養傷的丹麥球星艾瑞克森喊了暫停，全場所有人都起立為這位勇敢的球星鼓掌歡呼。

而一直到第54分鐘才又有攻勢，比利時當家前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)右側帶球到禁區橫向傳球，德布勞內(Kevin De Bruyne)停球過人後再往中間傳，小阿札(Thorgan Hazard)接獲傳球在禁區推進射門成功，比利時追平比分來到1：1。

第68分鐘比賽出現插曲，丹麥達姆斯高(Mikkel Damsgaard)被判假摔領到黃牌。第70分鐘盧卡庫在右側連續盤球後再往橫向傳球，小阿札再將球傳到左側，德布勞內於禁區前用左腳起腳射門，球應聲入網，比利時以2：1超前了分數。

到了比賽第94分鐘，丹麥舒麥克(Kasper Schmeichel)與對方爭搶沒有成功，比利時則抓到機會快速反擊，穆尼耶(Anthony Mounier)想再次搶攻，不過丹麥快速回防解圍，沒有再讓比分擴大，最後全場比賽結束，比利時就以2：1戰勝丹麥。