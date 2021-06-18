中方空軍周二出動破紀錄的28架軍機，侵擾台灣西南空域的防空識別區，而美國海空軍周三隨即回應，至少派出4架偵察機出現在台灣周邊空域。

《富比士》（Forbes）雜誌17日分析指出，解放軍的任務在發出威脅，提醒人中方外交政策的主要目標在於兩岸統一。而美國部署航母，護衛艦和潛艦的任務則在於提醒，保衛台灣仍是美國的政策。

中方空軍周二的行動無論在規模，或是編隊組成上，都令人印象深刻。兩架空警-500雷達預警機從廣東省朝東南飛到台灣南方，而26架戰機，轟炸機與反潛機則各自執行任務。16 架殲-11 和殲16 戰機在台灣和雷達預警機之間形成一道屏障，而由4架轟-6轟炸機、1架運-8 反潛機和4架殲-16組成的編隊則在台灣南部盤旋，接著向北繞飛台灣東海岸。

要是那戰略聽來耳熟，是因為它是中方戰爭計畫的核心。解放軍海空軍的目標，就在於突破台灣，美國和日本的防禦，以包圍台灣，並從防禦可能不如西部的東部發出威脅。

而要突防有兩個選擇，一是突破日本從台灣西部與那國島，延伸到沖繩北部宮古島的小島前哨鏈。宮古海峽是中方海軍進出菲律賓海的主要門戶。今年4月時，解放軍航母「遼寧」艦就穿越宮古海峽巡航，並返回青島基地。