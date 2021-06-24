美國海軍學會新聞網(USNI)報導，美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley) 23日出席國會聽證會時表示，中國大陸正以2027年為目標，全力發展入侵與控制台灣的能力；不過，這也意味著近期(1至2年內)內沒有犯台的意圖。至於為何近期不會犯台，密利認為這是因為侵入台灣仍有共軍無法跨越的重大障礙。

密利指出，日前美國前印太司令戴維森(Phil Davidson)與現任印太司令阿基里諾(John Aquilino)，在國會聽證會上表示北京將在6年內奪台，是建立在大陸領導人習近平對於共軍能力評估後所做出的判斷。

密利解釋，「他們的判斷來自於習近平的演說，那場演說聚焦於加速解放軍現代化，以發展奪取台灣的能力，並將時程由2035年縮短為2027年」。

話鋒一轉，他表示「但如果阿基里諾與戴維森將軍，認為北京有意圖且已做出決策要入侵並奪取台灣，那麼我並不認同。迄今我仍沒有掌握確切證據，證實北京已有具體意圖或已決策武力犯台」。

他解釋，自己的看法建立於共軍能力之上。「問題在於能力，而非進犯或奪取的意圖。我的判斷是依據作戰能力的評估。北京是否有意在近1到2年內攻擊或奪取台灣，我的評估是目前看來並沒有；但這總是有可能變化，特別是犯台意圖隨時可能很快地發生改變」。

他強調，對共軍來說，入侵台灣面臨的各種困難依舊是無法跨越的重大障礙。「我不認為它會突然發生(指武力犯台)。這完全沒有道理，對北京而言，攻台付出的成本遠大於收益。習近平和其將領會估算，他們知道像這樣的侵略─為了奪下如此大的島嶼、島上人口眾多，加上台灣的防衛能力，將付出複雜而高昂的成本。因此，在近期內─未來12到24個月內─我並沒有看到任何跡象警告我北京將武力犯台」。

USNI指出，早到2020年3月，戴維森就警告參議院，北京犯台的威脅正加劇中。當時他表示，「大陸的野心讓我憂心，特別是其正加速取代美國以及基於國際法運作的國際秩序。他們早就表示希望能在2050年之前完成這一點。但我卻擔心，其行動目標會提前。台灣顯然是他們野心目標之一，我認為這樣威脅在10年內會很明顯，實際上是接下來6年」。

同月稍晚，阿基里諾在確認其出任印太司令的聽證會上也表示，印太地區最重要的軍事議題，莫過於保衛台海。他表示，「最令人擔憂的是台灣軍事力量。我同意戴維森將軍提到的，大陸在國際換日線以西的前進態勢。為與此相搏，不緊依賴美軍部隊，當地也需要能夠快速反應的部隊。這類問題比大多數人想像的，離我們更近」。

事實上，就在密利做出前述宣言後，參議員路里亞(Elaine Luria)表示，儘管如此，2022財年國防預算卻沒有提供足夠的造船預算，也沒有為太平洋嚇阻暢意提供足夠資金，甚至讓軍艦過早退役。當美國海軍艦隊正不斷萎縮，而不是為了對抗大陸和印太威脅而不斷壯大，不免讓人覺得國防預算並沒有傳達出大陸帶來的急迫感。