第二批24萬劑莫德納疫苗即將抵台，台中市長盧秀燕18日向中央喊話，希望將全國孕婦納入第一到三類優先接種莫德納疫苗的對象，她並且表示，孕婦應該比第二類中央及地方防疫官員更重要，守護孕婦，就是守護母嬰的健康，就是守護台灣的未來。

盧秀燕說，中央公告原先莫德納疫苗只給第一類實際會接觸到確診或疑似個案的醫事人員接種，也都接種差不多了，這一批將開放第二、第三類人員優先接種，她身為六都唯一的女姓首長，她觀察到有好多醫師學者，對莫德納施打對象提出建議，因而台灣婦產科學會也正式行文中央讓包括：孕婦或第一劑接種AZ疫苗有嚴重過敏者優先接種莫德納疫苗。

盧秀燕強調，她感同身受，台灣是全球出生率最低的國家，去年全台新生兒僅17萬3156人，她推估全台有10萬名孕婦，這些孕婦打不到AZ，也沒有莫德納可打，形同疫苗真空，沒有防護力，她呼籲政府將第二批24萬劑莫德納疫苗，優先給全台孕婦施打。

她強調，守護孕婦，就是處理國安問題，守護母嬰的健康，就是守護台灣的未來；她也拿出疫苗接種名單出來審視，說應該把孕婦排在一到三類內優先接種名單，且她個人認為孕婦應排在第一類醫人員之後，應該比第二類第一項中央及地方重要官員還要優先接種。