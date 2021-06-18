北港溪溫泉區，獲全台最佳旅遊推薦獎（金獎）第1名。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

交通部觀光局舉辦有溫泉界「奧斯卡」之稱「金泉獎」評比，經過網路票選及專家評審， 南投縣北港溫泉區全台19個溫泉區中脫穎而出，榮獲「最佳旅遊推薦獎」第1名金獎，是繼上屆全台溫泉區最佳CP值獎的金獎後，再次獲得肯定。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋表示 ，金泉獎選拔透過民眾投票及專家學者實地訪查，2階段綜合評選。在票選過程中，感謝南投縣長林明溱動員拉票，還有南投縣產官學界通力合作，獲得相當好的成績；專家學者到北港溪溫泉區的泰雅渡假村訪查時，國姓鄉長丘埔生、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、糯米橋休閒農業區理事長黃國峰等人也到場支持。

李浩瑋說，北港溪溫泉和廬山溫泉，同屬紅香、瑞岩泉脈，泉質PH值7.4屬弱酸性碳酸泉，水質透明。泰雅、惠蓀觀光軸線文化多元，可參訪古蹟、採果、沖泡咖啡、原鄉部落觀光，或體驗原民獵人教室等，讓遊客感受超高CP值的旅遊體驗，透過地區資源整合包裝及行銷推廣，將北港溪溫泉區打造為南投新亮點。

李吉田表示，金泉獎選拔凸顯各地溫泉區的特色，票選過程也讓溫泉產業成為國內外遊客矚目焦點，各縣市政府為拚出好成績，結合業界總動員，甚至成立競選總部拉票，並舉辦加碼抽獎刺激人氣，盛況空前。

李吉田表示，台灣溫泉品質絕佳，並且結合溫泉及美食，融入各地的自然風情、人文典故、鄉土濃情，凸顯台灣特有的溫泉文化，歡迎全國民眾在疫情過後，來一趟遇見40℃幸福的溫泉之旅。