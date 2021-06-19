衛生福利部疾病管制署建置的「傳染病統計資料查詢系統」今早出現異常，顯示金門縣有6例新冠肺炎本土病例，引起鄉親緊張和議論，不少旅台鄉親還打電話回家關心。縣衛生局澄清相關疑慮，強調金門目前維持「零」確診，請大家不用恐慌。

縣衛生局說明，該局在獲悉衛生福利部疾病管制署建置的「傳染病統計資料查詢系統」出現異常顯示後，立即緊急連絡疾病管制署，該署確認資訊系統出問題，造成許多縣市確診病例出現數錯誤資訊，已派員搶修資訊系統，盡快恢復正常運作。

金門有6確診病例？衛生局：中央資訊系統出包不用恐慌。(圖/金門縣衛生局臉書)
金門有6確診病例？衛生局：中央資訊系統出包不用恐慌。(圖/金門縣衛生局臉書)
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