台大今(19)日召開校務會議，會內通過提案，將和台積電、力積電、聯發科等企業合作，共同培養半導體人才，將向教育部提出申請。

今年年初，台大校長管中閔委託台大電機系教授闕志達規畫，在校務會議中提出「國立台灣大學重點科技研究學院」相關規畫，預計從民國110年8月1日起至民國120年7月31日止，執行地點為台大台北校總區與竹北校區。

闕志達提到，這項計畫執行期程為10年，擬優先設立積體電路（含設計與自動化）學位學程、前瞻元件材料與異質整合學位學程、奈米工程與科學學位學程等，招收一定比例的國際生，且博士生占比至少2至3成，另也鼓勵修習英文授課課程，預計民國117年達全面全英語授課，並要求修習業界研發實習學分，由業師參與共同指導學位論文。

闕志達提到，這項計畫將以獎學金來吸引頂尖國際生報讀，一同從事頂尖研究，建立跨國雙學位制度。延攬師資方面，將針對台大教師研究成就獎勵制度，合聘國際大師級人才定時訪問；研究計畫部分，由業界支持台大與國外頂大研究合作。

此外，台大也在今日校務會議當中，通過創新學院「創新領域學士學位學程」計畫案，將以校內招收雙主修或轉系學生為主，不招收大一新生，招收對象30人為上限，師資也涵蓋醫學院，將提報教育部審核，若按台大去年規畫，最快可在111學年度開始執行。