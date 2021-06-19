AZ疫苗擴大開打後，台灣陸續傳出長者接種後猝死案例，不少老人擔心副作用降低施打意願。對此，醫生反而比較擔心在大熱天出門排隊，對心血管的熱傷害。財經網美胡采蘋建議，各縣市可考慮到家施打疫苗，避免老人在烈日下曝曬的機會。

胡采蘋於臉書表示，隨著近期出現很多老人接種疫苗後猝死的新聞，身邊好幾個朋友都說家裡老人家決定不打了。她詢問身邊醫師朋友，是否跟疫苗副作用引發自身疾病，造成過世。但醫師們多半認為，若老人家平常不出門、不運動，突然曝曬於35-40度的天氣，心血管受到的衝擊遠比疫苗造成的影響嚴重。

對此，胡采蘋認為，各縣市可以考慮到家中施打疫苗，避免長者曝露於烈日高溫，在接種疫苗後，身邊最好一直有家人在，出現異狀立即送醫。「說真的現在這個天氣我自己都沒辦法待在戶外半小時以上，真的太熱了。」

胡采蘋坦言，「如果這波新聞造成老人們的害怕，那麼或許我們應該接受這個事實」，各縣市應速做決定，進行下一批施打順序的工作。目標讓全民儘快打完疫苗，趕快往前走。