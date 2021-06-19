資深男星張晨光出道近40年，在戲劇方面有許多經典作品，更藉由《日正當中》和《京城四少》獲得金鐘獎影帝肯定，近年也把工作重心放在大陸發展；日前張晨光受邀直播賣酒，卻被大陸酸民嗆「晚節不保」，讓他當場低頭落淚，也引起熱議，連昔日八點檔一哥陳昭榮也跳出來力挺，以過來人身分吐親身慘痛經驗。

日前張晨光在直播被酸民攻擊到眼眶泛紅、低頭落淚的狀況，在兩岸三地引起瘋狂討論，更有一些藝人跳出來抱不平；其中昔日台灣本土劇八點檔一哥陳昭榮今（19）日下午也在臉書發長文力挺前輩，他在2017年就淡出演藝圈，轉型直播帶貨和電商，用自身慘痛經驗安慰張晨光。

張晨光在直播帶貨時遭大陸酸民言語攻擊，低頭落淚。(圖/ 摘自會火微博)

昔日八點檔一哥陳昭榮在臉書發長文安慰前輩張晨光，也分享過來人慘痛經驗。(圖/ 取自中時資料庫，豐聖大理石提供)

陳昭榮表示看到前輩張晨光被酸民欺負的情形，心裡有很大感觸，昔日他在本土劇八點檔是收視保證的第一男主角，但2017年下定決心退出演藝圈，放棄拍戲只為了專注在人生下一個目標，從事電商、直播帶貨的新興產業；他記得當初也遭到不少酸民，甚至演藝圈的人冷嘲熱諷或閒言閒語，像是「沒地方混了只能賣魚」、「混到變賣魚郎」、「沒戲拍只能做這些事」等等。

不過，陳昭榮沒有被這些酸言酸語打敗，他說他把各種難聽話當作成長的動力，「我不為陌生人的眼光而活，我只為自己，為家人的將來奮鬥」；他說他不只把這些經驗分享給前輩張晨光，也希望更多演藝圈朋友看到，要懂得為將來打算，更喊話「我們一起努力為生活付出，努力活出價值」。