64歲的「金鐘視帝」張晨光，近年將演藝重心移往大陸，人氣再次翻紅的他，受邀上直播平台賣酒，卻遭網友嘲諷「晚節不保，不去拍戲跑來帶貨」，讓他備感委屈淚灑直播間，對此，網紅陳沂則是發文做出評論，再次引起網友議論。

對於張晨光直播時遭酸民留言嘲諷，竟在直播間激動落淚，陳沂表示耳聞他去上一次的酬勞是300萬人民幣，若換算成台幣約1300萬，強調若自己是張晨光，應該會是喜極而泣，畢竟這是時薪千萬的工作，但也感嘆現在年輕人多數不知道張晨光是誰，接著感概：「自從我知道連孫燕姿都被說是冷門藝人以後，就感受到時代的眼淚了」。

對此，網友紛紛留言：「上次直播帶貨哭的是張庭，這次是張晨光，還有汪東城打瞌睡假到不行，會不會是賺版面流量的套路」、「以前八點檔知名演員，就算是配角也是存在感十足」、「即便是實力派演員也想嘗試不同的發展啊」、「演技厲害到這段都讓人分不清真假惹」、「比較難過的是一般人怎麼也賺不到這個錢」。

不過藝人陳美鳳則是在臉書PO出與張晨光的合照，並寫下一席話：「白天過得用力一點，深夜睡得安心一些，努力的人最好看！」更在文末tag「我愛的光哥 」，隔空為好友張晨光加油打氣，被大批網友大讚相當暖心。