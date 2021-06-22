包括《華盛頓郵報》等美國媒體，日前公布美國首席防疫大將佛奇(Anthony Fauci)於2020年春天的上千封電子郵件內容。隨著信件曝光，佛奇也面臨網路酸民的激烈抨擊，攻擊焦點圍繞在大流行初期佛奇建議不用配戴口罩，以及佛奇和臉書執行長祖克柏是否有礙資訊的自由流通。對此，這位防疫隊長霸氣地用「你在開玩笑嗎」，來回應疫情劊子手的批評。

《衛報》21日報導指出，在上千封電郵依據資訊法規公開後，來自右翼與陰謀論者的抨擊與日俱增，逼得佛奇不得不強勢回應。部分人猛打佛奇在疫情一開始流行時主張不用配戴口罩；其他則將矛頭指向社群媒體臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與佛奇間的互動。

在新冠肺炎大流行初期，祖克柏寫信邀請佛奇拍攝線上問答，列舉臉書能和政府一同合作的事項，以打擊疫情擴散。然而，隨著電郵披露，信件內容顯示兩人選擇性的讓人僅能知道他們想讓人知道的事。

在《紐約時報》的訪問中，針對有人抨擊「佛奇的手沾滿鮮血」，他霸氣回應「你在開玩笑嗎？這位男子終其一生都奉獻在拯救生命上，結果現在你說他像希特勒一樣？拜託，現實點好嗎」。

先前也是美國前總統川普任內新冠病毒特別工作小組一員的佛奇，還進一步補刀說這些攻擊他們的人「實際上是在批評科學」。他補充道，「作為一名科學家，依據數據的發展並形成自己觀點與建議，這再也基本不過。這也是為何我說批評我的人實際上就是在批評科學」。

面對抨擊者認為「哦，佛奇誤導我們，一開始他說不用口罩，隨後又說需要」，他說「好吧，讓我給您上一堂課，這就是科學如何運作的方式，你會依據當下的數據提出建議」。

至於與祖克柏的魚雁往返，他則用「就像你想像的友善與無辜」，那些對信件的批評「完全是陰謀論和徹底的幻想」。當被問這些與祖克柏往返的電郵被公開讓他感受如何，他表示「我知道一旦它傳播出去，就會受到極右翼與激進人士的放大鏡式審查，目的顯然是毀謗我」。讀者會從其中斷章取義，完全用自己想法解釋，只顯示其中一個面向。

《衛報》指出，從1984年開始，迄今佛奇已歷任7位美國總統；但唯有新冠肺炎與川普政府混亂的反應，才讓他蜚聲崛起。不過，佛奇本人卻表示，自己不太在乎旁人的褒獎，也不太在意批評。

對於近日又瘋狂討論的新型冠狀病毒起源論，佛奇不改本色，依舊強調自己懷疑由實驗室洩漏的說法。2021年5月，美國總統拜登表示已下令情報界對病毒起源做更深入的調查，包「其來自人類與受感染的動物接觸，還是起因於實驗室外流」。

部分人士認為，拜登這樣的做法等於為「實驗室洩漏說」增添幾分可信度，但佛奇與多名專家則始終懷疑這種說法。他強調，「我與絕大多數擁有病毒學知識與生物學知識的科學家看法相同，最可能的解釋是動物傳染理論」；但他始終保持開放性的態度，並支持徹底搞清到底病毒是怎麼樣感染到人類。