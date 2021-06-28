大陸網紅劉梓晨過去以誇張五官、錐子臉走紅，被網友封為「蛇精男」，今年1月在美國確診新冠肺炎後，足足消失近5個月，近日終於在網路報平安，PO的照片難得沒用濾鏡等修圖軟體加工，真實臉孔反而被網友狂讚：「現在這個樣子，就真的好看，真心不騙」。

劉梓晨挺過新冠病毒，人生似乎多了新的體悟，一改沒P圖絕對不放照的習慣，難得在社群平台PO無調色、零濾鏡的照片，他表示：「用前置（鏡頭）對臉拍真的是魔鬼…請原諒我直接發原圖出來嚇你們，我真的不是有意的因為我真的懶得調色了，原諒我啦」。

蛇精男沒P圖的真面目，反而被網友稱讚很帥。（圖／微博＠劉梓晨）

蛇精男沒P圖的真面目，反而被網友稱讚很帥。（圖／微博＠劉梓晨）

畫面中，劉梓晨染了一頭金色頭髮，沒了誇張五官和超尖下巴，看起來親民許多，贏得大批網友讚賞：「變帥了」、「終於變成正常人了，恭喜」、「不修圖也好看啊」、「真實的你真的比誇張P的看起來舒服很多」。

劉梓晨因發言犀利常惹爭議，網路評價正負兩極，但去年8月健康開始出狀況，臉上冒出一堆紅點，加上今年不幸染疫，還承受親人離世的撕心裂肺之痛，走過這些人生轉折，他的個性似乎180度轉變，不但感謝網友替他加油打氣，還在影片中鞠躬，逆轉過去人來瘋、口不遮攔的形象，散發較沉穩、成熟的氣息。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922