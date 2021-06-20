西南氣流帶豪雨 屏東零星淹水無災情 11:442021/06/20 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大仁科技大學前積水，轎車經過濺起大片水花。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到西南氣流挾帶豪大雨勢影響，使得屏東不少鄉鎮傳出零星淹水情況，其中包括麟洛、潮州、里港及九如等測站，近3小時內已經累積100毫米雨量，所幸雨勢間歇、排水順暢，目前並未傳出災情。 屏東縣長潘孟安也特地在臉書發文提醒，屏東豪雨特報，留意「大雷雨」，且各地持續出現強降雨，請務必小心，如果今天有要前往疫苗施打站支援的夥伴，或是施打疫苗的鄉親，安全第一，縣府團隊也全力做好防災準備，如遇任何緊急情形請打119。 屏東62翁騎單車遭曳引車撞倒 捲車底成輪下亡魂 高雄雷雨狂炸家門口出現小河 機車路上衝浪 #屏東 #西南氣流 #淹水 #雨勢 #傳出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 08:212021/06/17 生活 屏東擴大疫苗施打對象 長輩直言：帶著忐忑心情前來 17:512021/06/18 生活 屏東善導書院師生 樂助老農賣農產 04:102021/06/18 地方新聞 下周日前天氣多屬高溫炎熱 這天起嚴防強降雨 13:112021/06/17 生活 守護家園 大內區年輕人自組消毒隊 09:032021/06/18 寶島 屏東恆春半島 打造獨一無二的特有種社區 08:302021/06/19 寶島 雷雨彈開炸 6縣市大雨特報 一張圖看降雨熱區 15:422021/06/17 生活 海拔1000公尺的原始山林露營享用在地食材 戶外體驗當地職人手作 10:002021/06/17 生活 屏東甜美小可愛「喬怩Joeni」 深邃五官與高挺鼻子成攝影師的最愛 09:202021/06/18 娛樂 水庫繼續喝！梅雨週一報到恐比上波強 彭啟明：這2天雨勢最大 22:122021/06/19 生活 疫苗出現緩打潮 屏縣下周開放76歲以上施打 17:272021/06/19 生活 生活熱門新聞 又爆院內感染！鄭文燦證實 國軍桃園醫院4人確診 - 生活 廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 新冠重症「換個姿勢就死了」 醫揭內幕：疫情下降是假象 - 生活 追長者打疫苗死亡數據 台大醫查疾管署驚：統計3頁變1頁 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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