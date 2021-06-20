受到西南氣流挾帶豪大雨勢影響，使得屏東不少鄉鎮傳出零星淹水情況，其中包括麟洛、潮州、里港及九如等測站，近3小時內已經累積100毫米雨量，所幸雨勢間歇、排水順暢，目前並未傳出災情。

屏東縣長潘孟安也特地在臉書發文提醒，屏東豪雨特報，留意「大雷雨」，且各地持續出現強降雨，請務必小心，如果今天有要前往疫苗施打站支援的夥伴，或是施打疫苗的鄉親，安全第一，縣府團隊也全力做好防災準備，如遇任何緊急情形請打119。