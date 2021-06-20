新北市今日新增4起長者接種AZ疫苗後死亡案例，累計17死；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市前段時間施打率約5成3，現在是3成2，確實有受到疫苗接種死亡個案的影響，但還是呼籲大家只要健康狀況評估沒問題，鼓勵大家來施打。

侯友宜說，不過這兩天開放不在籍的長者施打，已有近1100人預約登記，實際施打率要等到施打完才知道，整體看起來是有下降趨勢，但還是呼籲大家只要健康狀況評估沒問題，鼓勵大家來施打。