新北長者AZ施打率再降3成2 侯友宜：還是鼓勵大家施打 16:052021/06/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增4起長者接種AZ疫苗後死亡案例，累計17死；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市前段時間施打率約5成3，現在是3成2，確實有受到疫苗接種死亡個案的影響，但還是呼籲大家只要健康狀況評估沒問題，鼓勵大家來施打。 侯友宜說，不過這兩天開放不在籍的長者施打，已有近1100人預約登記，實際施打率要等到施打完才知道，整體看起來是有下降趨勢，但還是呼籲大家只要健康狀況評估沒問題，鼓勵大家來施打。 打AZ疫苗嚇壞長者 台大醫：開放莫德納供選擇 打AZ成死亡的開始 母腦內出血腐爛 他簽放棄急救：只能等死 #施打 #鼓勵大家 #長者 #AZ #施打率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打AZ猝死頻傳 接種疫苗4大懶人包 12:222021/06/20 生活 250萬劑莫德納疫苗抵台 黃偉哲：台灣的及時雨 13:142021/06/20 政治 最辣前國文老師穿這樣打AZ 老司機一看照片全暴動 00:272021/06/20 娛樂 有莫德納更不想打AZ 醫曝一嚴重後果 10:232021/06/20 生活 柯點名關說疫苗 高嘉瑜：轉達陳情 04:102021/06/20 焦點要聞 長者打疫苗死亡統計「莫名消失」游淑慧揭衛福部隻手遮天3大招 14:412021/06/20 政治 政府昔擋快篩劑今放行 施正鋒：無比困惑 14:032021/06/20 政治 柯文哲考慮部分場館解禁 侯友宜：中央指引最重要 11:382021/06/20 生活 雲林80至84歲疫苗施打意願6成5 預計明日一天內打完 12:072021/06/20 生活 台東遭批強制接種AZ 監所稱採意願調查 04:102021/06/20 焦點要聞 復康巴士接送 彰化打完3.7萬劑疫苗 04:102021/06/20 地方新聞 生活熱門新聞 廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭 - 生活 桃園增16確診 其中9例來自國軍804醫院、連鎖麵店群聚多1例 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 頂大商管學系變自然組 衝擊高中生 - 生活新聞 - 中國時報 獨／士林夜市燒餅全烤焦不給換？店員稱「都一樣」民眾氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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