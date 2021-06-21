苗栗鯉魚潭水庫21日上午水位回升至282公尺，距離滿水位只剩18公尺。（謝明俊攝）

今年最後一波梅雨鋒面臨去秋波，可望讓鯉魚潭水庫蓄水回到5成以上的藍燈。（謝明俊攝）

永和山水庫蓄水量已突破1千萬噸，水庫已漸回復到山明水秀的樣貌。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫20日開始降下大雨，21日上午水庫進行排沙作業。

今年最後一波梅雨鋒面帶來苗栗地區大雨，鯉魚潭水庫所在的三義鄉一夜狂降124釐米雨量，其它集水區鄉鎮，分別也有31至67釐米不等雨量，為鯉魚潭水庫帶來豐沛水量，預估蓄水量將可回升5成以上，轉為藍燈。至於永和山水庫及明德水庫都有持續進水，永和山蓄水量並突破1千萬噸，但離解除減量供水仍有段距離，須待未來降雨情況而定。

今年最後一波的梅雨鋒面，從20日晚間就帶給苗栗地區相當大的雨勢，尤其是三義鄉，整晚伴隨不停的雷擊，雨勢大得嚇人，整晚下來雨量超過150釐米，是全苗栗降雨最多區域，其它包括泰安、大湖及卓蘭等鄉鎮，分別降下31至67釐米的雨量。最後一道梅雨鋒面臨去秋波，替乾旱許久的苗栗再添喜訊。

三義鄉等4個鄉鎮都位在鯉魚潭水庫集水範圍內，根據鯉管局資顯示，21日上午水庫水位已到282公尺，距離5月底第1次梅雨鋒面展開前的245米水位，3個星期以來，已上升了37公尺之多，蓄水量也突破5200萬噸，達45．56％，根據這2天集水區雨量估算，鯉魚潭水庫的蓄水量可望回到5成，由目前的橙燈轉回藍燈。

至於維繫頭份竹南地區用水的永和山水庫，在近期南庄山區持續降雨，為永和山水庫帶來穩定的進水量，21日上午，南庄降雨雖只有16釐米，但仍可供應水庫持續進水，目前南庄田美堰每天輸水約為36．6萬公噸，已讓永和山水庫的蓄水量突破了1千萬噸，回復34．57％的蓄水率，紅燈轉為橙燈，也使得原本乾旱一片的水庫，暫時恢復山明水秀的樣貌。

這次永和山水庫的嚴峻水情，讓頭份竹南當地民眾印象深刻，先前，水利署為了緊急應變水荒，還在頭份市河背地區的尖山下圳裝設臨時抽水站，將尖山下圳的圳水抽至東興淨水場使用，目前雖然暫時解除限水，但地方人士希望臨時抽水站暫時保留備用，以防萬一。

目前，頭份竹南地區雖解除了供5停2的限水措施，但因永和山水庫蓄水量仍未回復到安全存量，仍處於減量供水階段，要完全恢復正常供水，須待水庫蓄水回到藍燈，才有望檢討解除。

至於供給苗栗市等地區的明德水庫，蓄水量穩定回升至737萬噸，蓄水率為6成的藍燈，近期用水不虞匱乏。