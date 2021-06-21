【愛傳媒楊秉儒專欄】2021年6月15日起，民進黨政府開放日本捐贈近124萬劑AZ新冠病毒疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多，19日進入施打疫苗第5天，截至6月19日21：20為止，全台灣因為接種AZ新冠病毒疫苗後，產生不良反應而猝死案例已經累積到60例。

長者接種AZ後猝死頻傳！莊人祥曝「可能原因」：不管打哪牌疫苗都一樣

這其中大多為年邁長者。在接種AZ新冠病毒疫苗之前，原本還能跟家人有說有笑，行動自如的老人家，相信民進黨政府與防疫指揮中心的呼籲，前往接種AZ新冠病毒疫苗之後，卻因為心肌梗塞或其他各種不良反應而猝死，雖然民進黨政府與醫界一致認為，這些猝死個案與接種AZ新冠病毒疫苗無關，但是，面臨至親猝死，這又叫家人情何以堪？於是我們逐漸看到了很多當事人家屬的血淚控訴：

家母已經高齡79歲，而且之前接種四價流感疫苗時，即產生不良反應，經與家庭醫師充分溝通討論，並且徵詢老人家意願後，決定不讓家母冒著猝死風險接種AZ新冠病毒疫苗。

但是我們全家人都必須做好防護，除了讓家母盡量不要外出，所有人一回到家，進家門之前即卸下口罩銷毀並且全身噴灑酒精消毒，進屋後立即更衣盥洗。希望藉此降低家母被感染新冠病毒的風險，因為明年我們還想幫家母慶祝八十大壽。

自從接種AZ新冠病毒疫苗後猝死案例頻傳後，台灣醫界傳出，AZ新冠病毒疫苗當初在測試時，缺乏東方人實驗數據，導致台灣長者猝死數字不低，而且尤其洗腎患者可能會有不良反應；雖然顏宗海醫師表示，國外期刊並沒有說洗腎病人不能打AZ新冠病毒疫苗；而且，有可能是外在因素誘發慢性病導致死亡，施打疫苗只是間接因子，民眾還是要打疫苗才能確保安康。

但是這些因接種AZ疫苗後產生不良反應而不幸猝死的年邁長者，都是人家的父親、母親、爺爺、奶奶、外公、外婆！就算本身已經罹患慢性疾病，在沒有接種AZ新冠病毒疫苗之前，至少他們都還活著！

對於家人來說，能夠與自己的至親多相處一分鐘，一秒鐘，都彌足珍貴！如果能夠讓他們再選擇一次，我相信這些家屬都不會願意讓自己的長輩重蹈覆轍！

再這樣下去，不但許多年長者不敢接種AZ新冠病毒疫苗，就連我們這些為人子女的，也不敢讓自己的年長至親接種AZ新冠病毒疫苗；請問民進黨政府，難道這就是你們真正的目的嗎？

我並沒有慫恿家中有年邁長者的朋友們，不要讓年邁親人接種AZ新冠病毒疫苗的不良企圖，但是，在決定接種AZ新冠病毒疫苗，甚至是後續輸入台灣的各類型新冠病毒疫苗之前，麻煩請先與熟悉老人家身體狀況的醫師充分討論溝通之後再做決定。畢竟，接種新冠病毒疫苗，是為了活命，而不是為了加速老人家的死亡。

我們家還算幸運，還可以在做出決定之前，先與醫師討論後取得共識，可是，全台灣還有很多為人子女者，在沒有得到充分資訊之前，就讓家中長輩們冒著風險接種新冠病毒疫苗，這其中很多長者可能因為罹患阿茲罕默症、帕金森氏症以及諸多慢性疾病，無法表達自己的意願或意識，連接種疫苗注射後的不良反應都無法表達，或許就因此錯失搶救先機而枉送性命！

AZ疫苗是如此，其他各類型的新冠病毒疫苗可能也是如此，甚至接下來沒有經過嚴謹且完整的三期試驗，就想急就章應急的國產疫苗，也將有極大的機率會提供給2300萬人接種，到時候會有什麼狀況？因為沒有前例可參考與應變，所以我們只能自求多福！可是，這樣公平嗎？

作者為資深媒體人

照片來源：衛福部截圖。

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