疫情嚴峻，民眾須戴口罩遵守防疫規定，昨日深夜有5名青少年聚集在台中市豐原大道3段中央分隔島，1名未戴口罩的男生將朋友以透明帶捆綁在樹幹上，連續繞好多圈引發關注。豐原警分局獲報後前往查看，但人已離去，經調查為青少年舉辦慶生會忘情未帶口罩，將調閱監視器確定身分後依法開單函請衛生單位裁罰。

有民眾昨天深夜在臉書社群po文表示，「請問這樣犯法嗎？」影片內容為5個青少年在豐原大道3段中央分隔島，1名沒戴口罩的男生將朋友以透明帶捆綁在樹幹上，連續繞了好多圈，另2名男生在一旁觀看，另1人則在錄影。

有網友紛紛留言說，「吃飽太閒」、「低智商的行為」、「無聊到沒事幹」、「屁孩」、「沒戴口罩先開罰」、「會不會是霸凌，趕快報警」等字眼。

豐原警分局表示，合作派出所昨天22時許接獲民眾報案，在豐原大道3段分隔島上有5位青少年未戴口罩在分隔島上慶生嬉鬧，員警獲報後立即趕到現場，但人已離去，經調閱監視器與附近查訪，釐清事件確為青少年舉辦慶生活動忘情未戴口罩，已違反防疫規定。

豐原警分局指出，警方持續調閱沿線路口監視器確定身分後，將依傳染病防治法規定函請裁罰，另違反道路交通管理處罰條例第 78 條部分，據以開罰。同時呼籲民眾防疫期間，舉辦活動仍應遵守規定，避免造成防疫破口。