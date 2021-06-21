致災性滯留鋒面要來了！滯留鋒面將於明天到達台灣，中央氣象局於今(21)日17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，氣象局表示，今天深夜到周三(23)是西南風影響最明顯的時候，預計西半部有局部大雨，甚至豪雨等級以上雨勢出現，短延時強降雨甚至會伴隨強風與閃電，民眾要多加注意。

氣象局課長林秉煜表示，周二(22)到周四(24)受到滯留鋒面影響，今晚到周三西南風影響最為明顯，預計鋒面明天抵達台灣上空，屆時西半部將有局部大雨，甚至豪雨等級以上雨勢出現，雨勢最明顯的台南、高雄、屏東白天之後強降雨範圍會從沿海移入內陸或山區，北部與東北部也要注意局部性大雨或豪雨。

林秉煜指出，鋒面位置目前還在台灣北部，鋒面附近中小尺度對流系統發展，今天白天在西南風影響下，新竹以南降雨最為明顯，目前雲林以南沿海地區仍受西南風影響，逐漸有強對流發展移入，因此今夜明晨強對流影響會越來越明顯，要留意短延時強降雨，也要留意強風與閃電的情況，預計會持續到明天下午。

另外，台灣海峽北部海面附近有中小尺度對流發展旺盛，也有相對較強的對流系統，鋒面到達時是否也會移入北部陸地造成明顯降雨，氣象局還要再觀察。

林秉煜表示，預計今天到周三台南、高雄、屏東的累積雨量可以來到400到600毫米，甚至可以700毫米，是相當驚人的雨量，中部地區未來三天的山區累積雨量也可以來到400到600毫米，平地也有300到500毫米。

未來24小時定量降水預報，今深夜到明天台南、高屏約200到340毫米，中部地區約150到250毫米，北部也有80到150毫米。

林秉煜說，周四滯留鋒面還是在台灣上空，會針對北部海面中小尺度對流系統的移入密切觀察，若帶來明顯降雨，屆時氣象局會發布大雷雨即時訊息，也會更新豪雨特報的範圍，此外今明兩天中南部適逢中潮，要留意低窪地區積淹水情況的發生。