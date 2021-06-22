大陸女星鞠婧禕出身女團「SNH48」，外型甜美、氣質脫俗，被封為「4千年一遇美女」，不過因為五官太精緻，一直深陷整形疑雲中，近日，有網友曝光她未修生圖，真實顏值引起熱議。

近日有網友巧遇鞠婧禕，「第一次看到小鞠，好美好精緻，只顧著拍照了，平時就好喜歡她的表演，認真而又努力的女孩」，只見她穿著針織上衣搭牛仔長褲，五官依舊白皙精緻，整體狀態還是非常好。

鞠婧禕生圖遭指山根不自然。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

不過少了高跟鞋的她，看上去更為瘦小，網友認為她比例有些奇怪，頭大身體小，但更多人熱議的是她的鼻子，「她現實中鼻樑真的粗得誇張了」、「鼻子像用橡皮泥還是泥土黏上去的」、「這山根快把鼻子衝破了」、「除了鼻子，臉型也很崎嶇」。

其實，鞠婧禕單飛後，重心多放在戲劇上，因為有精緻古典的臉蛋，讓她變成古裝劇專業戶，在《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》都擔任女主角，去年和宋威龍、張哲瀚分別合作《漂亮書生》、《如意芳霏》，人氣更上一層樓。

不過，鞠婧禕卻常捲入整形疑雲，之前現身機場時，山根也是莫名肥壯，看起來相當不自然，而她每次拍照都刻意藏住右臉，幾乎都只露左臉，直到拍戲時露出完整臉型，右臉明顯凹陷，顴骨格外明顯，左右臉輪廓不對稱，讓網友都嚇壞，但也有粉絲認為她太瘦，臉上肉不多就特別骨感。