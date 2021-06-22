可寧衛(8422)今日除息，開盤參考價163.5元，今年營運持穩，多頭積極表態，盤中一度曾至168元，快步朝填息之路前進。

可寧衛日前曾指出，專案在4月結束後，未來幾個月的營收會稍微下滑，不過，法人指出，整體來看，全年度營運將持穩，預估可寧衛今年營收將重回28億元以上，年增約5%左右，EPS將有機會上看11元以上。

可寧衛本業已非常穩定，在太陽能發展布局方面，子公司將斥資37.2億元在南部投入建置太陽能電廠，未來發電量將達72MW，未來將貢獻8373萬度，預估年度貢獻營收將達3.92億元。

可寧衛在都市焚化爐，未來同樣有機會會積極爭取，目前醫療廢棄物的量佔全台事業廢棄物比例較小，未來將積極爭取大型醫院的合約；目前因疫情的關係，在東南亞市場暫時不會有資本支出投入。

另外的轉投資方面，中衛環保是B2B廢棄物媒合平台，可寧衛說，除推動原來的廢棄物平台服務之外，也轉向系統SaaS(軟體即服務)，之前已經推出廢棄物履歷系統及戰情室系統，近期積極發展可幫助企業產生ESG報告書的系統。