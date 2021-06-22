這波疫情影響，全台各級學校自5月19日停課並啟動遠距教學至今，仍有許多弱勢學童因缺乏連網設備、無法參與線上教學，導致學習進度嚴重落後。台灣大哥大基金會與4個公益社團，於5月底共同推出「一人一平板 停課不停學」公益計劃，短短11天募集到1189台平板，同時也讓更多新的需求浮現。台灣大哥大基金會即日起發動第二波，並率先捐出100台平板電腦，邀請各界再次集結愛心，讓孩子們可以在暑假趕上落後的進度。

台灣大哥大基金會表示，即日起再次為財團法人至善社會福利基金會、社團法人中華民國肯愛社會服務協會、財團法人善慧恩社會慈善基金會，於「微樂志工平台」上發動第二波平板募集計畫，替新竹、台東及屏東等偏鄉、山區經濟弱勢的355位學童募集平板電腦。

台灣大總經理林之晨表示，首波「一人一平板 停課不停學」公益計劃在國內疫情最嚴峻之際啟動，引起社會廣泛迴響及重視，很快便超額達標。但我們注意到更多偏鄉弱學童的需求，第二波平板募集計畫趕在暑假前發動，希望能讓還沒有數位設備的弱勢孩子，在暑假期間彌補這一個多月停課「掉落的」學習進度。對於偏鄉弱勢家庭若有網路使用需求，台灣大哥大還有數位苗圃專案，可以同時提供免費行動網路及myBook免費的線上互動學外語課程，降低疫情對於弱勢學童的影響，給予他們接軌數位學習、翻轉未來的機會。

參與第一波募集計畫的台灣世界展望會區處長胡婉雯說：「許多孩子拿到平板的第一個反應是驚訝，因為他們沒有見過這麼大螢幕的『手機』，也開心的說，終於可以把線上課程的內容看清，家長們也十分感激，居然有人願意把這麼好的設備無償給他們使用」。胡婉雯進一步表示，平板募集計畫不僅是弱勢孩子們設備短缺的及時雨，長期而言，更是培育孩子自主學習的數位競爭力。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，因為此波疫情而「失學」的學童數不勝數，特別是偏遠地區、原住民山區及特況家庭的孩子們。在眾多神隊友以及台灣大終端團隊努力調度平板貨源的力挺下，第一波平板募集計畫在短短11天就有1067人次參與，其中家扶基金會、台灣世界展望會超額達標，加上博幼基金會、基督教救助協會，總計募得1189台平板電腦，首批700台含蔡明忠董事長私人認捐予至善基金會的81台，皆已全數出貨，剩餘的489台也陸續送出，由公益團體送至孩子們家中。第二波「一人一平板 停課不停學」計畫已正式啟動，還需要募集255台平板電腦給山區、原住民部落的孩子，誠摯邀請各界再次伸出援手，幫助更多弱勢學童維繫受教權，借由這波疫情，徹底提供偏鄉弱勢家庭一步到位的數位轉型機會。