國內今日新增6名死亡個案，其中2人來自士林護理之家。中央流行疫情指揮中心表示，2名住民本身都有高血壓、洗腎病史，其中1人是護理之家最早確診個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡的案11947、14155都是士林某護理之家的住民，都有高血壓、長期洗腎的病史，其中的案11947還有糖尿病，今年50多歲，為女性，是機構群聚最早個案，在6月8日發病後，6月9日住院，後因病情惡化不幸過世。

另一名住民（案14155）是80多歲男子，6月16日護理之家全面普篩檢出陰性，6月19日呼吸困難而送醫，再度檢驗檢出陽性。由於年事已高，家屬決定不急救，簽署DNR當日往生，死後再次採檢確診。

至於住民以外，有一名50多歲男子（案13441）死亡。羅一鈞說，這名男子有糖尿病，家中有其他3人確診，確診前的6月5日開始發燒、嗅味覺喪失，而前往診所2次，醫師建議他篩檢，不過都沒有去，家人確診後他進行採檢，6月15日檢出陽性，住院7天左右就過世。