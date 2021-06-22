安以軒夫婦號召好友 捐新北消防防疫神器 15:472021/06/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安以軒夫婦號召好友捐增新北市消防局動力濾淨呼吸裝置。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為讓第一線防疫人員順利並安全執行各項防疫工作，藝人安以軒夫婦號召好友，共同捐贈新北市消防局「動力濾淨式呼吸裝置」70套，今（22）日在新北市政府1樓舉辦捐贈典禮，由副市長謝政達代表受贈。 謝政達表示，疫情之急，刻不容緩，在民心緊張的時刻，衷心感謝給予消防人員支持與鼓勵，透過自身行動力，捐贈動力濾淨式呼吸裝置。也希望位在防疫最前線的英雄們，先保護好自己，才能守護人民免於疫情的威脅，讓我們團結抗疫，一起渡過此波疫情。 梁靜茹生日以兒之名捐款 安以軒募資615萬 捐贈新北市府100套防疫神器 #安以軒 #夫婦 #號召 #捐贈 #動力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東縣宣布即日起孕婦可自選莫德納或AZ施打 18:532021/06/22 生活 林語菲回饋家鄉獻愛心 捐贈竹山鎮公所100個防疫面罩 13:322021/06/22 娛樂 餐酒館才吹熄燈號 溫昇豪宣布：昇豪回來了 12:192021/06/22 娛樂 理想大地推「宅家好料」 同步開放住宿禮券以券換餐 14:412021/06/22 生活 體恤疫情期間消防員辛勞 夫妻檔捐贈防疫物資 15:302021/06/22 寶島 陳勢安李佳歡宅家鑽研直播練自拍 04:102021/06/22 娛樂新聞 替防疫人員加油打氣 金門特產店捐「馬拌麵」一批 14:492021/06/22 寶島 《證交所》安普新明起得為融資券交易 17:412021/06/22 財經 台中兼職教師停課沒收入 民代喊納入紓困 04:102021/06/22 地方新聞 挺波麗士 民代揪企業贈醫療口罩及防護面罩 12:312021/06/22 寶島 捐贈物資挺消防醫護 新北市議員江怡臻媒合贈千件隔離衣 11:312021/06/22 寶島 社會熱門新聞 人夫秀3寶戲水照比基尼辣妻超搶眼 網笑：把圖放大的承認 - 社會 理專騙客戶近2億 玩期貨、彩券行只剩下40萬 - 社會 雲林30歲媽打疫苗後餵母乳 2月大女嬰隔日竟猝死 - 社會 23歲女掏光自己借爸20萬元 他轉手給新歡女兒100萬元 - 社會 男女大生陳屍車內疑點多 女方父：女兒前晚才說正準備期末考 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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