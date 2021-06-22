為讓第一線防疫人員順利並安全執行各項防疫工作，藝人安以軒夫婦號召好友，共同捐贈新北市消防局「動力濾淨式呼吸裝置」70套，今（22）日在新北市政府1樓舉辦捐贈典禮，由副市長謝政達代表受贈。

謝政達表示，疫情之急，刻不容緩，在民心緊張的時刻，衷心感謝給予消防人員支持與鼓勵，透過自身行動力，捐贈動力濾淨式呼吸裝置。也希望位在防疫最前線的英雄們，先保護好自己，才能守護人民免於疫情的威脅，讓我們團結抗疫，一起渡過此波疫情。