大陸女星陳好因外型豔麗，曾被譽為「陸版蕭薔」，觀眾對她最有印象的作品，莫過於電視劇《澀女郎》中的「萬人迷」，之後在《三國》也完美詮釋貂蟬的美，獲得好評；陳好息影多年一直在中央戲劇學院教書，近日卻被挖出她身為教授卻一篇論文都沒寫過，消息曝光後，校方竟立刻拔掉教授頭銜，改稱「國家一級演員」，讓網友都替陳好多年好形象感到可惜了。

陳好2015年後突然息影，退居幕後外，也到中央戲劇學院擔任教授，指導不少有演員夢或導演夢的年輕人，據悉，一直以來陳好都是學生爭相求指導的教授，學校舉辦考試時，陳好也都會以教師身分出現，成為焦點；豈料，近日有網友質疑陳好是否有資格當教授，因為多年來她發表論文數為0，和同為表演系的教授們比起來，數量差距不小。

陳好擔任中央戲劇學院教授，卻被發現論文發表數量為0。(圖/ 摘自微博)

消息曝光後，校方也馬上摘除陳好教授頭銜，改為國家一級演員。(圖/ 摘自微博)

陳好退居幕後回歸校園教書，一直是演藝圈一段佳話。(圖/ 摘自陳好微博)

在陳好受質疑後，中央戲劇學院馬上處理，把陳好原本表演系教授的頭銜移除，改成「國家一級演員」，而該分類目前也只有陳好一個，教師簡介名稱「表演系教授」也變「表演系老師」；而多年來陳好回到校園教書，向來是大家口中的佳話，如今遭爆料不免掀起陰謀論，不少人更替陳好感到可惜。

雖然陳好0論文一事掀起網友正反兩極評論，但大多數人還是認可她的，紛紛留言鼓勵，「陳好演技挺好的，有實力，有作品」、「能力和水平的高低，為什麼要用文章來衡量」；不過，部分學生則一面倒表示，「不知道情況，我只想好好畢業，希望能順利寫完論文」。