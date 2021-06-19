大陸新生代女星周潔瓊昔日曾是南韓限定女團I.O.I成員之一，後又以女團PRISTIN出道，在團體解散後便回家鄉繼續發展；周潔瓊擁有外貌又唱跳俱佳，近年活躍於各大綜藝節目，最近她更在節目中神還原「蜘蛛精」，嫵媚登台熱舞的畫面被瘋傳，更讓大票網友都被迷暈。

周潔瓊受邀出演推理真人秀節目《萌探探探案》，最新一期主題是「西遊記」，每位嘉賓都扮演西遊記裡的各種角色，周潔瓊則被分配到「蜘蛛精」，她身穿一襲大紅色古裝，幾乎神還原86版西遊記的蜘蛛精；舞技精湛的周潔瓊也跳著舞登場，對著鏡頭扭腰擺臀放電，現場所有人幾乎都看到呆掉。

周潔瓊在節目中神還原蜘蛛精，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

周潔瓊扮演的蜘蛛精，讓現場嘉賓也都看呆。(圖/ 摘自微博)

蜘蛛精登場熱舞的畫面馬上被網友瘋傳，大多數網友都被周潔瓊幾乎百分百還原蜘蛛精嚇到，忍不住讚嘆，「好漂亮的蜘蛛精！這髮型這服裝簡直神還原」、「我沒出息，我想自願加入盤絲洞可以嗎」、「太適合古裝了吧」、「她在韓國還沒get到她的顏值，回來後真的覺得她就是古代美人那款」。

周潔瓊從小就對音樂和表演有興趣，小學考進上海音樂學院附屬小學，國中就讀上海音樂學院附屬中等音樂專科學校，高中時期就到韓國當練習生，畢業於首爾公演藝術高中戲劇電影科；參加選秀節目《PRODUCE 101》最終獲得第6名，以限定女團I.O.I出道，更是團裡的門面擔當。