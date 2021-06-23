北市傳出有皆有確診，將把街友列入疫苗施打行例，新北市長侯友宜說，新北街友本來就是優先施打對象，目前已經打了一半，這兩天就會把他打完，讓他們有保護力。

社會局長張錦麗表示，目前新北202位街友都已經安置入住旅館，沒有入住的也都有掌控，每天都會替他們量體溫掌握身體狀況。

侯友宜說，新北第一時間就做好完整清查，把街友安置到飯店裡面，同時做好篩檢，今年5月有找到2人及時送醫已經痊癒。

侯友宜說，這202位安置的人不是只有新北街友，還有其他縣市的，有少數幾個在外面，但都可以掌握。