經濟部23日公布批發業、零售業與餐飲業營業額統計。5月批發業營業額為9881億元，為歷年同月新高，年增23.9％；5月零售業營業額為3096億元，年增2.8％；5月餐飲業營業額502億元，年減19.1％。

5月批發業營業額為9881億元，為歷年同月新高，年增23.9％，其中受惠全球經濟復甦，下游客戶需求強勁，產品報價走高，加上遠距設備需求延續，致機械器具批發業年增23.9％，建材批發業年增40.0％，化學材料批發業年增36.7％；另汽機車批發業年增26.8％，主因新車買氣仍旺，加上上年同月比較基期較低所致；藥品及化粧品批發業年增22.2％，主因防疫商品及保健藥品等備貨需求增加所致。

5月零售業營業額為3096億元，年增2.8％，其中電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、超級市場、藥品及化粧品零售業營業額分別年增27.1％、19.6％、35.7％及11.0％，主因疫情升溫，居家辦公、民生物品及防疫物資等需求強勁所致，但部分行業則因疫情擴散，門市來客數減少，業績急轉直下，其中百貨公司、布疋及服飾 品零售業、家用器具及用品零售業分別年減28.3％、27.2％及13.0％。

5月餐飲業營業額502億元，年減19.1％，其中餐館業年減18.6％，主因國內疫情嚴峻，餐廳全面禁止內用，業者營收大幅下滑，但部分業者持續開發新品及冷凍鮮食，並加強促銷及提供外帶、外送服務，減緩負面衝擊；飲料店業及外燴團膳承包業亦分別年減21.4％、24.1％，主因部分業者因疫情縮減營業時間，以及學校停課衝擊團膳 營收所致。

展望6月，隨著全球經濟逐步復甦，終端需求漸次活絡，國際原物料價格續居高檔，加上新興科技應用、遠距商機及基礎建設需求續增，預估批發業營業額年增率續呈增勢；隨國內疫情仍在三級警戒管制下，民眾減少外出購物，餐廳全面禁止內用，部分業者縮短營業時間或自主停業，勢必重創零售業及餐飲業營業額，惟透過網路、外帶和外送等銷售管道，可望抵銷部分減幅。