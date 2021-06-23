全台疫情第三級警戒延長至7月12日，旅遊業者紛紛同步延長旅遊退改規定。易遊網提供優於旅遊定型化契約的規範，凡於6月23日(含)前在易遊網購買7月12日(含)前出發／入住(不含出發當日)之國旅全商品，6月29日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費；若在易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，則依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。

雄獅旅遊公告取消直至7月12日出發之團體行程，旅客可以選擇退費、改期；7月12日前的團體取消，將僅收取已安排行程而產生之實際成本（不另收取團費5％之補償費用），鳴日號行程的退改措施也同上述規定，雄獅旅遊強調，後續將視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應。KKday則表示，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。

可樂旅遊宣布，台灣本島、綠島、蘭嶼，及小琉球地區全面取消至7月12日(含)前出發之團體行程，上述取消之團體，將全額退費，不收取任何取消費用；旅客亦可選擇改期或報名其他產品；金門、馬祖、澎湖地區取消7月12日(含)前出發之團體行程，扣除現已產生之實際成本後，不收取其它任何費用；後續亦將持續與供應商爭取，讓旅客損失降至最低，並將隨時視疫情狀況及政策來滾動式因應調整。