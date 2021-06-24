面對籃網本季提前在東區準決賽遭到公鹿淘汰出局命運，籃網高層似乎也對當家主控厄文失去耐心了！《看台報告》記者麥特蘇利文24日爆料，籃網老闆蔡崇信相當不滿厄文本季接連爆發場外脫序行為，甚至籃網總管馬克斯考慮今年夏天聽取厄文報價。

「聽說籃網老闆對於厄文本季不斷『暫停』相當火大，他曾因為孩子出生離隊，卻在疫情期間參加不戴口罩的派對，」麥特蘇利文表示，「我甚至還聽到一些傳言，籃網總管馬克斯可能願意在今年夏天聽取外界對於厄文的交易報價。」

麥特蘇利文強調，厄文與七六人後衛班西蒙斯的狀況不太一樣，班西蒙斯是在場上帶來令人頭痛的情況，厄文則在場外頻頻發生一些令人搖頭的狀況，「厄文太過複雜的個性，讓人對他根本捉摸不定，這讓一些籃網高層感覺心煩意亂。」

厄文本季只打54場例行賽，除了傷痛問題，大多數都以「私人因素」突然宣布不打，隨著他在東區準決賽G4嚴重扭傷右腳踝退場，他也缺席籃網最後3場東區準決賽，只能眼見公鹿搶走東區冠軍賽門票，如今籃網還有辦法繼續忍受他這種態度嗎？