塞爾提克宣布正式任命烏度卡為球隊新任總教練，雖然沒有公布合約細節，但烏杜卡仍成為綠衫軍史上第18任教頭。

塞爾提克前總教練、營運總裁史蒂文斯表示，烏度卡將提升球隊品質，包括他的性格、謙遜和競爭力，尤其是烏度卡擁有出色的職業道德和豐富的執教經驗。他是一名熱情而又苛刻的領導者，我們很高興他選擇加盟我們，去追求第18面總冠軍旗幟。

過去9個賽季烏度卡分別在馬刺（12-13賽季--18-19賽季）、七六人（19-20賽季）和籃網（20-21賽季）擔任助理教練。而這9個賽季，烏度卡所在的球隊全都打進季後賽；其中在2014年，烏度卡幫助馬刺隊奪取NBA總冠軍。

除了在NBA有豐富的教練經驗外，烏度卡還協助馬刺總教練帕波維奇幫助美國夢幻隊奪下2008年北京奧運金牌。

烏杜卡開心說，「很榮幸能成為綠衫軍歷史的一分子，執教一群有天賦的球員，以及在史蒂文斯身邊工作，這對我來說是最理想的狀況，我期待能率領綠軍取得好成績。」

根據ESPN知名記者沃納洛夫斯基得到的消息，現年43歲的烏度卡得到綠衫軍陣中幾位核心球員的支持和推薦，包括巴坦、傑倫布朗和史馬特，他們曾在烏度卡麾下代表美國男籃參加2019年世界盃。

本季例行賽塞爾提克戰績36勝36敗排名東區第7。季後賽首輪1比4遭到籃網淘汰，因此才會有更換總教練的念頭，最終由烏杜卡出線接掌兵符。