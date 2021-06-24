媒體披露，高端疫苗EUA審查前半數委員遭撤換；東華大學教授施正鋒今表示，儘管做莊的永遠不會輸，卻不要拿人民的生命當賭注。

施正鋒強調，有關於國產疫苗，他先前比喻作「自主學習」，也就是自己唸書、自己出題、自己打分數。現在，竟然會前把半數委員換掉，那就是指定裁判了。

施正鋒今在臉書指出，公家機構不太敢找他當計畫審查委員，因為配合度不高。審查委員通常是主管勾選的，然而，一旦發現不聽話，一般的作法是調查期末報告的時間，然後，故意選在你有課的那天審查，愛莫難助。

他說，有時候，也會碰到執意護航的指導教授，在論文計畫審查時發現太嚴，論文口試就不會再找你，連說再見都沒有。像這種劣跡，學校應該有機制，畢竟，口委沒有幾個人，要挪出時間不是問題。

他指出，當然，碰過最囂張的是計畫申請人，派來做簡報的根本不懂，主事者還在會議上誇誇其談，「這個計畫是內定要給他們的，完全無視我們審查人是第三者，至於副首長不以為忤，反正都是自己人」。