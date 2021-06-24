新冠肺炎疫情未歇，不少民眾擔心出現「隱形缺氧」紛紛採購血氧機。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前物資組已經在盤點，評估將血氧機列入防疫物資。

另外，對於民眾想要從國外購買血氧機，需要進行登記，羅一鈞表示，這不是只有針對血氧機，而是醫療器材本來就有相關規定，會討論看看是否有鬆綁個的可能性。