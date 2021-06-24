怕新冠隱形缺氧 指揮中心：血氧機擬列防疫物資 14:592021/06/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 怕新冠肺炎導致隱形缺氧而死，指揮中心擬將血氧機列入防疫物資當中。（達志影像提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情未歇，不少民眾擔心出現「隱形缺氧」紛紛採購血氧機。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前物資組已經在盤點，評估將血氧機列入防疫物資。 另外，對於民眾想要從國外購買血氧機，需要進行登記，羅一鈞表示，這不是只有針對血氧機，而是醫療器材本來就有相關規定，會討論看看是否有鬆綁個的可能性。 新冠奪命破600 增6死、129例本土 累計605人亡 家用快篩指引出爐 指揮中心：有症狀者不宜使用 #血氧機 #隱形缺氧 #防疫物資 #死亡 #羅一鈞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 守護員警執勤安全 市議員號召企業人士捐贈防疫物資 12:122021/06/24 寶島 陳時中拋「太多單位自購會引發困擾」 賴士葆：與蔡互唱黑白臉？ 09:352021/06/24 政治 淡水警籲觀海、看夕陽再等等 警方海岸線巡查圍堵防疫破口 14:572021/06/24 寶島 染疫亡魂累計599例 全台三級警戒3度延至7／12 04:102021/06/24 焦點要聞 美麗華工會罷工中 控勞動部、資方因疫拖延不當勞裁程序 11:472021/06/24 生活 《台北股市》盤中焦點股：聚亨、車王電、益航、安普新、新興、華興 10:362021/06/24 財經 江啟臣率隊捐贈防疫物資 批民進黨別只當疫苗受贈者 11:202021/06/24 政治 嘉義救國團募集防疫物資 捐贈醫護及養護機構 13:372021/06/24 寶島 呂秀蓮抛2國際組織助台買5千萬劑疫苗 陳時中回應 14:412021/06/24 生活 他憂Delta遲早侵台「應及早部署」 網搖頭嘆：只能心理準備 12:402021/06/24 生活 支援金門抗疫前線 太武之春電台再捐醫療口罩5000片 12:092021/06/24 寶島 生活熱門新聞 北市驚爆牙醫診所3確診！黃珊珊：接觸病患達100多人 - 生活 新竹縣今增5確診 足跡曝光孕婦照服員也染疫 - 生活 桃園確診增7例 疫調足跡經洗車場、郵局 - 生活 中小學延後至9／1開學 教育部曝原因 - 生活 免試入學名額17.7萬 考生可上網查詢個人序位 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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