網友就分享，美式賣場好市多（Costco）還特別準備2個筆筒，區分出使用過和未使用的筆，認為沒有其他賣場做到，相當貼心。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

疫情期間，各大賣場配合政府簡訊實名制政策，紛紛祭出防疫措施，替民眾的健康把關。一位網友就分享，美式賣場好市多（Costco）還特別準備2個筆筒，區分出使用過和未使用的筆，沒有其他賣場做到，相當貼心。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「好市多連客人使用的筆都願意每一枝每一枝的消毒，相較於其他台灣大賣場都沒有做到，這一點值得讓人稱讚。」

從原PO提供照片可以看到，賣場結帳櫃檯旁分別設置了「使用完」和「已消毒可使用」的筆筒，避免顧客的間接接觸。

貼文吸引近2萬人按讚表示，「讓人放心」、「這點超感動、貼心的」、「我也有發現，這細節」、「比起所有賣場，好市多確實做最多消毒」。有網友更指出，好市多不止針對筆消毒，其他細節也相當用心。「還有刷卡處的電子簽名筆也是都有落實每個客戶用完即擦拭消毒」、「每部推車交給顧客前都消毒過一次，每個冰箱手把都不停來回消毒，我沒看過其他賣場這樣做過」。

不過，其他網友也提到，現在不只好市多，包括家樂福、麥當勞、小7等商店的防疫措施都很確實，讓消費者感到安心。