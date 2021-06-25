韓國樂壇天王Rain（鄭智薰）以動感的音樂曲風，搭配俐落的舞蹈動為名，2017年與戲劇女王金泰希結婚生下兩女，而Rain在39歲生日到來也獲得許多粉絲朋友的關注和祝福。最近Rain更是售出位於首爾江南區清潭洞的大樓，而有了更貼近「地產大亨」的名號。

今（25日）是Rain的39歲生日，他23日時在Instagram向粉絲表達感謝，因最近收到許多粉絲們貼心地為他準備一些生日禮物，除了貴重精品的禮物以外，還有一盆漂亮的花籃，畫面中可以感受到粉絲們非常用心去挑選禮物，與粉絲的互動相當地浪漫與典雅。除了迎來生日慶賀外，其實還有讓Rain高興的事。

根據韓國房地產業界（21日）報導，透露Rain最近將自己在首爾江南區清潭洞的大樓售出，此大樓為地下三層與地上六層所組成，Rain在2008年以168億韓元(台幣4.5億）的價格買下了這棟大樓，2021年以495億韓元(台幣13億）高價售出，13年的時間過去，這棟大樓讓Rain淨賺327億韓元(台幣8.4億），獲利的數字金額相當可觀。

Rain（鄭智薰）在演藝事業上相當地成功，曾獲得首爾歌謠大賞、Mnet亞洲音樂大獎等韓國音樂獎項，也是首位登上東京巨蛋，開個人演唱會的韓國藝人，並獲得兩次美國《時代雜誌》選為全球最具影響力百大人物，也是韓國目前韓國唯一有過入榜的藝人。