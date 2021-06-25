美國總統拜登透過推特發文表示，愛犬「冠軍」（Champ）過世，總統蔡英文第一時間表達哀悼之意，為拜登失去愛犬感到難過，引起各界批評。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，截至24日台灣已有超過600條人命染疫喪生，蔡英文能以推特向遙隔數千里、素未謀面的狗致哀，卻無一篇臉書文是為死亡者及家屬致哀，她認為蔡應降半旗表達哀痛。

王鴻薇24日在臉書發文表示，蔡英文日前以推特向遙隔數千里、素未謀面的狗致哀，而24日已經超過600條生命在這場疫情下死亡，其間蔡僅以口頭表達哀悼和歉意。

王鴻薇指出，過去不論是國軍或是台鐵發生重大災害，蔡英文都曾被外界質疑「今天公祭明天忘記」，而這麼多在疫情下死亡的國人，因為疫情必須要快速火化，他們的家人無法辦公祭，甚至無法好好說一聲道別。

對此，王鴻微呼籲，蔡英文該為死亡者降半旗表示哀悼。王直言，這600多條國人同胞的性命，千萬不要因為沒有公祭，就更容易被當權者或是世人忘記。此文發出不到一日，即獲得超過4500個讚、近400則留言與近300次分享，網路迴響熱烈。