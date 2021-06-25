本土疫情未止息，全台三級警戒再度延至7月12日，8月28日反萊豬、珍愛藻礁等4項公投是否延期，引發關注。媒體人「逆風的烏鴉」指出，公投延期可能性不小，然無論延期與否民進黨都將面臨「三大難關」：缺乏法源依據、離九合一大選太近、若因公投產生疫情中選會是否要扛。逆風的烏鴉痛批，民進黨2019年針對公投的修法，純粹是政治算計「臉都不要了」，如今面子、裡子盡失，可為自作自受。

逆風的烏鴉24日在臉書發文表示，目前看來8月28日公投延期的可能性不小，在5月中第一次升級三級警戒的時候，中選會就發函各縣市選委會暫停講習和會議，現在警戒又要延到7月中，相關人員訓練不及，就算如期降低警戒都可能來不及辦，何況不是不可能再延長。

逆風的烏鴉指出，公投延期與否民進黨都將面臨三大難關：第一，2019年的修法，只定了公投2年一次、在8月的第四個周六辦，沒有任何關於延期的規定；光從這點看，就知道當時修法有多隨便，民進黨只顧著把公投和選舉脫勾，其他什麼都沒顧，要延期，法源在哪？第二，如果延期，要延到何時？民進黨當年修法的唯一要旨，就是離選舉越遠越好。若延期延得不夠久，可能又得再延，但延得太久可能和明年九合一越來越近，怎麼取捨？

第三，從前二大難關看來，不延對民進黨似乎是較好的選擇，如此既可以避免法律爭議且和大選離得很遠，又可以操作不要投票防止群聚，然選務來不來得及別說，如果真的因為公投而產生疫情，中選會要不要扛？而且政治上看，8月底最多疫情剛過，民怨未消，如果這股民怨和四大公投合流，公投全壘打的可能性是很高的。

對此，逆風的烏鴉認為，民進黨2019年的修法，就是純粹政治算計臉都不要了；但沒了面子能拿到裡子也就算了，現在看來是臉沒了，裡子也可能拿不到，「什麼叫自做自受，這就是了。」