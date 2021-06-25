北市連續爆發群聚感染，繼北農、環南市場後，萬大市場也淪陷，部分攤位24日晚間突然停業將清消，北市府證實，由於近日已有較完整外縣市的疫調資料，市府針對近14日可能接觸確診者的36個攤位進行封鎖，預計停業3天大清消。

萬大市場昨晚突然有許多攤位被拉起封鎖線，引起當地居民與其他攤商恐慌，北市府副發言人黃瀞瑩表示，由於近日已有較完整外縣市的疫調資料，因此市府針對攤商進行匡列、清消，封鎖的攤商都是最近14日有接觸確診者，或是鄰近的攤位，總計封鎖36個攤位，預計花3天來清消。