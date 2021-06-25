歐盟於6月18日將台灣及美國等8個國家和地區納入可入境歐盟及申根區從事「非必要旅行」的安全名單中，消息曝光後鳳凰旅遊陸續接獲詢問飛往歐洲的相關資訊，由於旅行業目前仍無法出團，鳳凰旅遊因此針對有需求的旅客，除提供機票服務之外，鳳凰亦規劃兩人成行的「機+酒」套裝組合，並贈送機場至飯店來回接送服務，讓旅客享受省時便利的小確幸。

歐盟解除台灣「非必要旅行」限制，至於入境時是否需檢測陰性等證明，則視各成員國政策規定。成員國之一的德國宣布6月20日起，凡居住台灣的民眾前往德國，全面恢復原先入境規定，不過仍須提供PCR陰性檢測證明、疫苗接種證明或covid-19康復證明。

而捷克與荷蘭更直接將台灣列入「低風險國家」名單中，自6月21日起，前往捷克無須繳交PCR陰性檢測證明、入境前免提供入境線上表格及入境後免隔離。荷蘭則從6月24日起，入境時不用出示PCR陰性檢測證明，也不用隔離。同時法國也於6月24日宣布，將台灣列入「綠區」國家名單，未來台灣民眾前往法國，不需打疫苗也可出入境。預期未來將有更多國家會逐漸開放解除限制。

鳳凰旅遊目前規畫推出的赴歐洲「機+酒」套裝，「德國雙城記-慕尼黑.法蘭克福機+酒10天」56888起，包含土耳其航空來回經濟艙機票、7晚雙人一房住宿(含早餐)，以及德國ICE火車二等艙單程雙人票(慕尼黑-法蘭克福)。「荷蘭微旅行-直飛阿姆斯特丹機+酒8天」47888起，包含荷蘭航空來回經濟艙機票，以及5晚雙人一房住宿(含早餐)。「波希米亞狂想曲-布拉格機+酒8天」42888起，包含土耳其航空來回經濟艙機票、以及5晚四星雙人一房住宿(含早餐)。

而24日最新公布好消息的法國地區，也是相當受到台灣遊客喜愛的國家之一，鳳凰也將著手規劃相關產品。此外，鳳凰旅遊更貼心提供旅客從旅館到其他指定地點的相關資訊及服務，力求讓旅客期待已久的出國計畫盡善盡美。