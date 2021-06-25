Jason Kidd has started work on assembling a coaching staff as sides finalize a deal that’ll make him Dallas’ next head coach sources tell ESPN. https://t.co/Llkm6UAvwM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 25 2021

根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基25日搶先爆料，獨行俠已經準備讓目前任職Nike的尼柯哈里生接管球隊籃球事務，且跟現任湖人助教的奇德談妥合約，讓奇德可以成為獨行俠新任總教練，沃神更爆料奇德目前已經提前組建自己的教練團隊了。

其實奇德跟獨行俠的淵源很深，他在1994年以榜眼之姿被獨行俠選上，隨後被交易到太陽與籃網，2008年重回獨行俠打球，更在2011年幫助獨行俠拿下隊史首冠，自然跟獨行俠老闆庫班、特別顧問諾維茲基等人擁有相當深厚的交情。

至於奇德的執教生涯並不亮眼，他在2013-14年球季曾領軍過籃網，2014到18年期間則在公鹿擔任教頭，執教生涯戰績只有183勝190敗，勝率僅4成91，他在2018年1月遭到公鹿開除後，直到2019年5月才加盟湖人成為首席助教。

如今奇德成為獨行俠新任總教練，恐怕只剩下官方宣布而已，接下來就要看他如何帶領東契奇、波爾金吉斯兩大獨行俠球星了，只是光靠當前獨行俠陣容，想要闖進季後賽並不困難，重點還是奇德能否幫助獨行俠拿下隊史第2次總冠軍了。