高雄市三民區自忠街一棟公寓今天傍晚傳出女大生陳屍出租套房案，根據了解，由於該名諾魯籍的女大生（33歲）因多日未外出，房東今天傍晚接獲鄰居通報疑有屍臭味從套房飄散至屋外，前往現場敲門無人回應，會同警方查看，發現女大生陳屍地板，初步研判女大生身體並無外傷，排除他殺，至於是否有騎他身體健康狀況因素或染疫身亡，明日檢警將解剖，以釐清死因。

據了解，該名女大生今年33歲，就讀高雄某國立大學研究所，因有同鄉同學就讀高醫，因此2年前獨自搬到三民區自忠街出租套房而居，因多日未外出，鄰居聞到陣陣屍臭味，於是通報房東，房東今晚6點多會同警方前往現場，開門赫見女大生陳屍地板，疑死亡多日。

由於女大生為諾魯籍外籍人士，警方封鎖現場，鑑識採證後，初步發現女大生身體並無外傷、房東則表示，一個禮拜前還曾看到該名女大生，並未發現異狀，警方已依規定通報衛生局，明日將會同檢察官解剖，以釐清是否染疫身亡。