台北市防疫記者會

指揮中心今(26日)表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，由於Delta病毒傳染力強，引發國人擔憂。台北市長柯文哲曾說，預料中的事情，要學著跟病毒共存，而他今天在記者會中說，目前中央防堵7個國家，但終究印度變種病毒會進入台灣，事實上已經進到屏東，倒不認為一定要求「嘉玲」，到底到什麼程度，社會管制要怎調整是討論的題目。

針對北市批發市場疫情，柯文哲表示，準備一萬劑疫苗，這周沒打完疫苗的，下周把它打完，會造冊，把剩下1萬劑AZ疫苗，全部處理批發市場，也會請指揮中心「醫療應變組」副組長王必勝來幫忙，在批發市場做大規模的PCR篩檢，我準備一萬劑疫苗請批發市場造冊、一網打盡。

談到北市疫情，柯文哲說，萬華區一開始是阿公店問題，坦白講現在數字是批發市場問題，另外士林護理之家以後，護理之家沒有擴散出去，但感覺數量還是比較多，會特別注意，原則上北市防疫分成兩作戰群，一個處理批發市場，也就是萬華2.0專案計畫，另外11行政區執行清零計畫，然而從公布數字來說，北市疫情的確慢慢趨緩，有時候不必要給民眾太多恐慌，政府該做還是要做。

另外，指揮中心表示，今日新增78例本土病例，個案分佈以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。