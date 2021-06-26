學習新語言，難免因口音不正確鬧出笑話，如日前臉書社團「爆怨2公社」就有一名網友，爆料自己外籍同事，曾在午休用餐時間拿一罐辣椒當配料，結果當原PO好奇問「這罐叫什麼名字？」時，外籍同事竟臉不紅、氣不喘的回道「懶叫」，不小心害「辣椒」一詞歪樓的事件，令公司上下和網友聽了哭笑不得。

根據臉書社團「爆怨2公社」該文內容，原PO表示，公司裡外籍同事因為很喜歡吃辣，所以有人便帶幾罐辣椒醬來給他配飯，豈料外籍同事吃得津津有味時，因為不熟悉「辣椒」的中文讀法，口誤唸成台語版男性生殖器「懶叫」，讓同事群嘴角一秒失守，差點噴飯。

更尷尬的是，正當原PO想出面糾正外籍同事發音時，公司老闆正巧走來，跟外籍同事攀談，笑稱「夾這麼多，很辣捏！」外籍同事聽了也熱情回應「老闆，這『懶叫』很好吃，你要不要吃一點？」對話一出，原PO在一旁憋笑憋到快內傷，可始終找不到時機糾正他，最後只好「眼神死」的繼續坐著。

此文一出，外籍同事發音造成「美麗的誤會」讓網友笑翻，先後直呼「笑爛」、「還好不是說，老闆懶叫很好吃」、「腦中浮現越南的口音」，不過老饕們態度倒是很淡定，看到該牌辣椒醬後正經推薦「這罐超好吃的，我才拿到一個多禮拜，已吃掉半罐了」、「這瓶真的不錯」、「我只吃這牌辣椒，其他不喜歡」，意外讓該牌辣椒醬做了口碑。