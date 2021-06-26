針對工商界團體欲協助購買疫苗，傳出遭行政院高層致電關切一事，行政院發言人羅秉成晚間表示，對於民間團體有管道及能力協助購買法、有效的疫苗，政府都秉持同樣肯定與感謝的態度，也都會由主責機關依程序受理、審查及評估，並予以必要協助，不發生所謂阻擋的問題。

羅秉成表示，行政院副院長沈榮津曾以電話向工商協進會理事長林伯豐致意，就民間團體願意協助購買疫苗捐贈政府一事交換意見，並說明現正進行中的台積電、鴻海永齡基金會專案，如能先與政府合作建立可行的採購模式，其他也有捐贈疫苗意願的團體，或可加以參考辦理。

羅秉成說，國內疫情升溫、國際面臨疫苗現貨短缺，以及原廠出貨不如預期的艱困時刻，有民間團體或企業願意購買疫苗捐贈國人使用，如果所提方案經主責機關評估有可行性，且能配合政府整體疫苗施打政策之需求，並有管道及能力協助購買合法、有效的疫苗，政府秉持感謝與肯定的態度，並由主管機關依程序受理、審查、評估。

羅秉成強調，國際疫苗採購程序繁重，難度極高，政府已與台積電、鴻海永齡基金會兩單位啟動特殊的緊急採購專案，透過公私協力的合作模式，期盼能爭取購得BNT疫苗的機會，現階段正專注推動此一專案，希望共同努力儘速達成目標。